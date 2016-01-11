شاهد.. الفيفا يختار التشكيلة المثالية لفريق العالم 2015

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تشكيلته المثالية لأفضل لاعبي العالم عن عام 2015، على هامش حفل الفيفا لاختيار الفائز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعبٍ في العالم لعام 2015 .

واستحوذ لاعبو العملاقين الإسبانيين ريال مدريد وبرشلونة على نصيب الأسد من التشكيل، والذي شهد تواجد لاعبٍ واحدٍ فقط من كلٍ من بايرن ميونخ الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ويوفنتوس الإيطالي.

و جاءت التشكيلة على النحو التالي:

– لحراسة المرمى: الالماني مانويل نوير (بايرن ميونيخ).

– للدفاع: البرازيليون تياغو سيلفا (باريس سان جرمان الفرنسي) ومارسيلو (ريال مدريد الاسباني) وداني الفيش (برشلونة الاسباني) والاسباني سيرخيو راموس (ريال مدريد).

– للوسط: الإسباني أندريس إنييستا (برشلونة) والكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد) والفرنسي بول بوغبا (يوفنتوس الايطالي).

– للهجوم: البرازيلي نيمار والارجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد).