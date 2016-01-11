شاهد .. أمازيغ المغرب يحتفلون بالعام الزراعي الجديد

احتفل الأمازيغ في المغرب بالعام الجديد أمس الأحد في مدينة صفرو بالكثير من الطعام والموسيقى والرقص.

ويحتفل الأمازيغ أو "الأحرار" المعروفون أيضا باسم البربر والذين سكنوا شمال أفريقيا آلاف السنين قبل أن يجلب العرب الإسلام إلى المنطقة في القرن السابع الميلادي ويرتبطون ارتباطا وثيقا بالتقويم الزراعي.

ويمثل طبق الكسكس التقليدي الذي يحتوي على سبعة أنواع من الخضروات جزءا من الاحتفالات.

وقال الأكاديمي بناصر ازداي وهو أستاذ جامعي وباحث في التراث الأمازيغي إن هذا التقليد يعود إلى زمن طويل.

وعلى خلاف التقويمين المسيحي والإسلامي فإن التقويم الأمازيغي ليس له دلالة دينية.

ويربط بعض المؤرخين بينه وبين الدورة الموسمية للزراعة، ويعتبر الأمازيغ أول من سكن المغرب ولهم تراث ثقافي وفني غني يفخرون به، ويحرصون على الحفاظ على هذا التراث ونقله لأبنائهم لأنهم يقولون إنه جزء من هويتهم.

وتمثل السنة الأمازيغية الجديدة فرصة لهم لإعادة اكتشاف موسيقاهم ورقصهم التقليدي في أجزاء مختلفة من المغرب.

وفي الماضي كانت الثقافة الأمازيغية واللغة الأمازيغية يتعرضان للتهميش وأصبحا مجرد فولكلور ليس فقط في المغرب بل في كل شمال أفريقيا.

لكن الأمور تغيرت في السنوات الأخيرة. وفي وقت مبكر العقد الماضي تم إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في الرباط وقدم التعليم الأمازيغي في المدارس الابتدائية. وأيضا تم إطلاق قناة تلفزيونية أمازيغية في عام 2006.

ولكن الحدث الهام للأمازيغ كان الاعتراف بثقافتهم ولغتهم في الدستور المغربي عام 2011. والآن يطالبون بأن يكون يوم بدء العام الأمازيغي الجديد عطلة وطنية عامة.