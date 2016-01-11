شاهد: أساقفة من أنحاء العالم يلتقون اللاجئين العراقيين بعمان

من الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، تجمع أكثر من خمسين من الأساقفة في الأردن ، كجزء من جولتهم في الأراضي المقدسة، والتقوا مع اللاجئين العراقيين الذين يعيشون في عمان.

وبهدف لفت أنظار العالم إلى ما يعانيه اللاجئين العراقيين في الأردن ، تم عقد مؤتمر صحفي في مركز سيدة السلام، بطريرك القدس للاتين فؤاد الطوال شدد على أهمية وجود الأساقفة في الأردن قائلا إن ذك سيمكن من نقل صوت الاردن وصوت الكنيسة إلى بلدانهم، والناس، والبرلمانات والسياسيين .

الأساقفة الزوار قالوا إنهم أتوا إلى الأردن بناء على دعوة من الأساقفة الكاثوليك الذي زاروا الفاتيكان قبل فترة قصيرة ، وقالوا إن تواجدهم في الأردن جاء بهدف الاستماع للاجئين أنفسهم، والاستماع إلى قصصهم، وسماع ما لديهم من التجربة، حتى نعزز الفهم والوعي لدي مواطنينا عند عودتنا إلى الوطن.

الكثير من المسيحيين في العراق فروا من بلادهم نتيجة للاضطهاد الذي واجهوه من قبل مقاتلي الدولة الإسلامية، والتي سيطرت على مساحات شاسعة من الأراضي في العراق وسوريا على مدى العامين الماضيين، وأسفرت عن مقتل العديد منهم .

أحد العراقيين المسيحيين الفارين من العراق بسبب سيطرة تنظيم الدولة قال إنه اضطر إلى ترك منزله في مدينة الموصل وفرإلى كردستان، وبقي هناك في الكنائس والبيوت المتنقلة لمدة شهرين ، حتى وصل إلى عمان ، كما أشار شخصا آخر أن رحلة فراره استغرقت عدة أشهر حتى وصل إلى عمان هو وزوجته وأطفاله

ووفقا للأمم المتحدة، ويستضيف الأردن حوالي 664 ألف لاجئ بما في ذلك أكثر من 32 الف لاجيء عراقي مسجلين لدى المفوضية من بينهم نحو ثمانية آلاف لاجيء مسيحي من الذين فروا من الموصل ويقيمون في عمان. وهم يعيشون في الكنائس والمنازل.