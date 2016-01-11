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رواج صادرات الطائرات دون طيار الصينية في 2015

11/1/2016
طائرات دون طيار صينية

أصبحت الطائرات المدنية دون طيار منتجاً تكنولوجياً صينياً آخرا يجد رواجاً كبيراً تماشياً مع سكك الحديد فائقة السرعة والهواتف الخلوية, حيث راجت صادرات هذه الطائرات خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام 2015.

وقالت الجمارك في مدينة "شنتشن" جنوبي الصين والتي يتم منها تصدير 99% من الطائرات دون طيار المدنية الصينية إن قيمة صادراتها وصلت إلى 2.7 مليار يوان (حوالي 412 مليون دولار أمريكي) من يناير إلى نوفمبر من عام 2015, ما يمثل 9.2 ضعف ما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2014.

واحتلت شركة "دي جي اي" التكنولوجية، الرائدة في صناعة الطائرات التجارية والترفيهية دون طيار لأغراض التصوير ومقرها شنتشن, احتلت 70% من حصة سوق الطائرات المدنية دون طيار في عموم العالم، حيث تعد قارتا أوروبا وأمريكا الشمالية أكبر المستهلكين لها.

وأظهرت إحصاءات الجمارك أن 43% من الصادرات أرسلت إلى هونغ كونغ قبل أن يتم شحنها إلى أمريكا وأوروبا, فيما تم إرسال 18% من الصادرات إلى الولايات المتحدة بشكل مباشر.

وتستخدم الطائرات المدنية دون طيار بشكل أكبر في مجالي الأمن والزراعة، وبدأت الشهرة الدولية لشركة "دي جي أي" التي تأسست عام 2006, في هوليوود, حيث استخدمت طائرات الشركة في تصوير الأفلام والبرامج التلفزيونية على نطاق واسع.

وتوجد في الصين الآن 400 شركة تشارك في صناعة الطائرات دون طيار.

 

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