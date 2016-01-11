"دي كابريو" و"لارسون" يفوزان بـ"غولدن غلوب"

الفنان الأمريكي ليوناردو دي كابريو

حصل الممثل "ليوناردو دي كابريو" والممثلة "بري لارسون" على جائزتي "غولدن غلوب" لأفضل ممثل وأفضل ممثلة في فيلم درامي.

وفازت "لارسون" بالجائزة لتجسيدها شخصية أم مخطوفة تتمكن من الهرب من الأسر مع ابنها الصغير في فيلم "رووم".

وفاز "دي كابريو" بالجائزة عن دوره في فيلم "ريفينانت"، والذي يجسد فيه شخصية مواطن أمريكي في القرن الـ19 في صراع من أجل البقاء.

وجائزة "غولدن غلوب" أو الكرة الذهبية، هي مجموعة جوائز أمريكية سنوية للأفلام والتلفزيون، بدأت في عام 1944 بواسطة رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية وهي مجموعة صحافيين أجانب يعملون في هوليوود بولاية كاليفورنيا.

وكانت الجوائز في السابق للأعمال السينمائية في مختلف الفئات، ولكن منذ عام 1956 أصبحت توزع أيضاً للأعمال التلفزيونية.

وفيما يلي قائمة بأسماء أهم الفائزين بجوائز غولدن غلوب" في نسختها الثالثة والسبعين، مساء أمس الأحد، في الفئات الرئيسية:

أفضل فيلم درامي: "ذا رفينانت"

أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي: "ذا مارشان"

أفضل ممثلة في فيلم درامي: باري لارسون عن دورها في فيلم "رووم"

أفضل ممثل درامي: ليوناردو دي كابريو، عن دوره في فيلم " ذا رفينانت"

أفضل ممثلة في فيلم كوميدي أو موسيقي: جينيفر لورانس، عن دورها في فيلم "جوي".

أفضل ممثل في فيلم كوميدي أو موسيقي: مات دايمون عن دوره في فيلم "ذا مارشان".

أفضل فيلم رسوم متحركة: "انسايد أوت"

أفضل فيلم بلغة أجنبية: "سن أوف شاؤول" (المجر).

أفضل ممثلة مساعدة: كيت وينسلت، عن دورها في فيلم "ستيف جوبز".

أفضل ممثل مساعد: سيلفستر ستالون، عن دوره في فيلم "كريد".

أفضل مخرج: اليخاندرو جونزاليس ايناريتو، عن فيلم "ذا رفينانت".

أفضل سيناريو: آرون سوركين عن فيلم "ستيف جوبز".

أفضل مسلسل تلفزيوني -دراما: "مستر روبوت".

أفضل مسلسل تلفزيوني -كوميدي أو موسيقي: "موتسارت إن ذا جانجل".

أفضل ممثل في دراما تلفزيونية: جون هام، عن دوره في "ماد مين"

أفضل ممثلة في دراما تلفزيونية: تراجي بي هنسون عن دورها في "إمباير"

أفضل ممثل في كوميديا تلفزيونية: جايل جارسيا برنال عن دوره في "موتسارت إن ذا جانجل".

أفضل ممثلة في كوميديا تلفزيونية: راشيل بلوم عن دورها في "كرازي إكس جيرلفريند".

أفضل مسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني "وولف هول".