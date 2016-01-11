البث الحي
منوعات

خبراء: قوانين التجسس الإليكتروني تهدد الحريات في بريطانيا

11/1/2016
 صورة تعبيرية  _ أرشيف

قال خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة الاثنين إن القوانين البريطانية الجديدة المقترحة بشان التجسس على الإنترنت يمكن أن تهدد حقوق حريات التعبير داخل وخارج البلاد.  

ودعا الخبراء وهم المقرر الأممي الخاص ديفيد كاي المتخصص بحرية التعبير، وماينا كياي المختص في حرية التجمع السلمي، وميشيل فورست خبير المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى "مراجعة شاملة" للمشاريع لضمان تطابقها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".

ودانت جماعات حقوقية أخرى مشاريع القوانين ووصفتها بأنها هجوم على الحريات المدنية، فيما قالت شركة أبل الأمريكية إن تطبيقها يمكن أن يتسبب بمشاكل كبيرة.

وقالت وزيرة الداخلية تيريسا ماي إن مشاريع القوانين الجديدة ستجعل قوانين المراقبة الحالية أكثر شفافية، وستحدثها لتأخذ في الاعتبار تزايد وسائل الاتصالات عبر الإنترنت.

وأضافت ماي أن  مشاريع القوانين  تحدد طريقة جديدة للموافقة على مذكرات السماح بمراقبة البيانات، ما يجعل من الحصول على تصريح من القضاء أمرا إلزاميا.

وأشارت ماي إلى أن هذا الإجراء يجب أن يبدد المخاوف من إفراط الحكومة في التدخل.

وتسمح القوانين الجديدة في حال إقرارها والتي كشف عنها في نوفمبر للأجهزة الأمنية بالاطلاع على سجلات الاتصالات التي تتم عبر الإنترنت للأشخاص المشتبه بهم وتطلب من شركات الإنترنت والهاتف الاحتفاظ بسجلات لجميع الاتصالات طوال 12 شهرا، إضافة إلى غيرها من الإجراءات.

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

حقوقيون: فرنسا تمد البساط الأحمر لديكتاتور

إبمانويل ماكرون وعبد الفتاح السيسي في لقاء سابق بفرنسا-أرشيفية (الاناضول)