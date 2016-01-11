جمال سليمان: الأسد قال لي "اسرائيل ترغب في بقاء نظامي"

جمال سليمان :الأسد أخبرني أن اسرائيل لا ترغب في سقوط نظامه

كشف الفنان السوري المعارض لنظام بشار الأسد جمال سليمان عن لقاء تم بينه وبين رئيس النظام السوري في اواخر عام 2011 بعد اشهر قليلة من قيام الثورة السورية.

وقال سليمان الذي يقيم في القاهرة بشكل دائم "لقد قال لي الاسد بالحرف في هذا اللقاء "إسرائيل لا تريد إسقاط النظام وإن أي تدخل عسكري على شاكلة التدخل الليبي لن يحصل في سوريا لذلك نحن سنحارب كل من يقف ضدنا"

واضاف سليمان في تصريحات لصحيفة القدس العربي " من يومها قلت إن المشروعية في نظام الحكم لا تقوم بالوراثة بل بإصلاح حقيقي وتداول قانوني للسلطة وانتخابات ديمقراطية"

وقال سليمان الذي يرجح أنه سيكون أحد أعضاء وفد المعارضة السورية في المفاوضات التي ستتم مع النظام السوري نهاية الشهر أن المعارضة ستذهب إلى المفاوضات مع النظام وهي متمسكة بجنيف واحد كأساس لحل سياسي يفضي إلى عملية انتقالية، مهما مورست عليها ضغوط دولية او إقليمية "

واضاف سليمان أن المفاوضات تبنى على أرضية وطنية، وقال "نحن نفاوض النظام لاسترجاع وطن مسروق وليس سلطة كما يفعل النظام، مطلب الشعب السوري هو الوطن القابل للحياة لكل السوريين تحت سيادة القانون".

كانت حكومة بشار الأسد أعلنت عن تمسكها بشرط الحصول على قائمة بأسماء مكونات المعارضة، التي تنوي المشاركة في مؤتمر جنيف في 25 من الشهر الجاري، تزامنا مع إعلانها عن موافقتها على حضور هذه المحادثات التي يعمل موفد الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا على تهيئة ظروف انعقادها.

وكان جمال سليمان منحازا للثورة السورية منذ بدياتها وأعلن في اكثر من لقاء تلفزيوني انه مع الثورة مطالبا بشار الاسد بالتنحي وترك السلطة ،ولذك بخلاف فنانين سوريين اخرين وقفوا بجانب نظام الاسد ضد ارادة الشعب السوري.