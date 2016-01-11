تركيا: توقيف 15 مصرياً بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة

القبض على 30 شخصا في تركيا بتهمة الانضمام لتنظيم الدولة

قالت وحدة مكافحة الارهاب في تركيا إنه تم القبض على 15 مصريا أمس الأحد بتهمة الرغبة في الانضمام لتنظيم الدولة.

ووفقا لوكالة أنباء الاناضول، فإن السلطات التركية ألقت القبض على 30 شخصا في مدينتي أضنة والزاغ بينهم 15 مصريا، وإن المعلومات الأولية الموجودة لدى وحدة مكافحة الإرهاب التركية تؤكد رغبة هؤلاء الأشخاص في الانضمام لتنظيم الدولة.

ومن بين المقبوض عليهم 7 أتراك وروسي ،وهؤلاء كانت مهمتهم إيصال الـ15 مصريا للحدود السورية للانضمام إلى التنظيم في سوريا

وكانت السلطات التركية أعلنت في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي توقيف تسعة أشخاص على الأقل، يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة ، بينهم أطفال، بعد محاولة بعضهم العبور من تركيا إلى سوريا بطريقة غير مشروعة، ومحاولة البعض الآخر دخول تركيا من سوريا، وفقا لمصادر رسمية. وحتى الآن لم يصدر أي بيان عن وزارة الخارجية المصرية، بخصوص أسماء أو أعداد المقبوض عليهم.