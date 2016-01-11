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تركيا: توقيف 15 مصرياً بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة

11/1/2016

القبض على 30 شخصا في تركيا بتهمة الانضمام لتنظيم الدولة

قالت وحدة مكافحة الارهاب في تركيا إنه تم القبض على 15 مصريا أمس الأحد بتهمة الرغبة في الانضمام لتنظيم الدولة.

ووفقا لوكالة أنباء الاناضول، فإن السلطات التركية ألقت القبض على 30 شخصا في  مدينتي أضنة والزاغ بينهم 15 مصريا، وإن المعلومات الأولية الموجودة لدى وحدة مكافحة الإرهاب التركية تؤكد رغبة هؤلاء الأشخاص في الانضمام لتنظيم الدولة.

ومن بين المقبوض عليهم 7 أتراك وروسي ،وهؤلاء كانت مهمتهم إيصال الـ15 مصريا للحدود السورية للانضمام إلى التنظيم في سوريا

وكانت السلطات التركية أعلنت في ديسمبر/كانون الأول من العام  الماضي توقيف تسعة أشخاص على الأقل، يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة ، بينهم أطفال، بعد محاولة بعضهم العبور من تركيا إلى سوريا بطريقة غير مشروعة، ومحاولة البعض الآخر دخول تركيا من سوريا، وفقا لمصادر رسمية. وحتى الآن لم يصدر أي بيان عن وزارة الخارجية المصرية، بخصوص أسماء أو أعداد المقبوض عليهم.

 

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