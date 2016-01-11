تركيا تبدي استعدادها للوساطة بين السعودية وإيران

وزير الخاجية االتركي جاويش أوغلو – أرشيف

أعلنت تركيا على لسان وزير خارجيتها استعدادها للمساعدة في إنهاء التوتر بين السعودية وإيران، .

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده مستعدة للقيام بما يتطلبه الأمر للمساعدة في إنهاء التوترات بين إيران والسعودية التي تصاعدت مؤخرا .

وأشار جاويش أوغلو، في كلمة تناولت نطاقا واسعا من الموضوعات أمام السفراء الأتراك اليوم الاثنين، إلى أن تركيا تزعجها الرسائل "المناهضة للإسلام" التي يتضمنها السباق الرئاسي في الولايات المتحدة.

ودافع الوزير التركي عن نشر بلاده لوحدة حماية في بعشيقة في العراق مما تسبب في خلاف دبلوماسي مع بغداد، وقال إن انقرة تحترم وحدة أراضي العراق وإن نشر القوات تم بعد تدهور الوضع الأمني.

وتشهد العلاقات السعودية الإيرانية توترا متصاعدا على خلفية قيام إيرانيين بمهاجمة السفارة والقنصلية السعودية في إيران بعد إعدام السعودية لـ47 شخصا مدانين بالإرهاب من بينهم نمر النمر