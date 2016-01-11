بعد الإيبولا.. مرضان يضربان البشرية .. ما هما ؟

صورة لبعوضة ( إيديس إجبتاي) الناقلة لفيرس زيكا _ رويترز

بعد انتشار مرض الإيبولا في غرب أفريقيا العام الماضي ظهر مرضان آخران يمكن أن يقتلا الكثير من البشرعلى مستوى العالم.

قال علماء اليوم الاثنين إن هناك مرضا غير معروف بدرجة كبيرة تسببه البكتريا يمكن أن يقتل الكثير من البشر على مستوى العالم مثله مثل الحصبة يسمى "الطاعون الغدي " فيما يمثل مرض فيروسي آخر يسمى "زيكا" وينقله البعوض مخاوف متزايدة عالميا.

وقال الباحثون في دورية (نيتشر ميكروبيولوجي) إن عدوى بكتيرية تسمى الطاعون الغدي (ميليودوزديس) المقاوم لمجموعة كبيرة من المضادات الحيوية يجب أن تعطيها منظمات الصحة الدولية وصناع السياسة أولوية كبرى.

في الوقت نفسه حذر العلماء في جامعة إكسفورد البريطانية من أن فيروسا يسمي زيكا ينقله البعوض ظهر في البرازيل "ويمكنه الانتشار بسرعة إلى مناطق أخرى".

وقال مسؤولو الصحة إن فيروس زيكا رصد لأول مرة في أفريقيا في أربعينات القرن الماضي ولم يكن معروفا في الأمريكتين حتى العام الماضي لكن تأكد ظهوره في البرازيل وبنما وفنزويلا والسلفادور والمكسيك وسورينام وجمهورية الدومنيكان وكولومبيا وجواتيمالا وباراجواي.

وأضاف المسؤول أن فيروس زيكا ينتقل من خلال بعوضة تسمى (ايديس ايجبتاي) التي تزدهر في المناطق الحارة والتي يمكنها ايضا ان تنقل أمراضا أخرى منها الحمى الصفراء وحمى الدنج وحمى شيكونجونيا.

وأصيب الآلاف بفيروس زيكا بالبرازيل لكن لا يعتقد أنه يقتل فيما ربطته السلطات الصحية هناك العام الماضي بارتفاع نسبة الأطفال الذين يولدون بمرض تقزم حجم الرأس الذي يحد بصورة خطيرة من القدرات الذهنية والبدنية للأطفال.