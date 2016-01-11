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بالصور.. مظاهرات احتجاج على فض مسيرة بالقوة في المغرب

10/1/2016

تظاهر عدد من الأساتذة المتدربين المغاربة في مسيرة احتجاجية بالعاصمة الرباط بسبب استخدام القوة في تفريق مظاهرات نظمها أساتذة متدربين يرفضون قرارا حكوميا قبل عدة أيام.

وكانت مظاهرات خرجت قبل أيام في إحدى مدن الجنوب بالإضافة للدار البيضاء في العاصمة المغربية، ونفى وزير الاتصال مسئولية الحكومة عن العنف المستخدم ضد المتظاهرين.

ويعترض "الأساتذة المتدربون" على قرارات للحكومة المغربية بفصل التكوين عن التوظيف.

و"الأساتذة المتدربون" هم الذين يدرسون في مختلف المراكز الجهوية للتربية والتكوين في المغرب (مؤسسات حكومية تعني بتكوين أساتذة التعليم العمومي).

وكانت الحكومة المغربية قد أصدرت في تموز/ يوليو الماضي مرسومين (قانونيين) يقضي الأول بفصل التكوين في المراكز الجهوية للتربية والتوين عن التوظيف المباشر في التعليم العمومي بالمغرب.

وقررت الحكومة ضرورة اجتياز مباراة عن انتهاء التكوين والحصول على دبلوم في التأهيل التربوي من أجل التوظيف في القطاع العام بدل التوظيف مباشرة عن انتهاء فترة التكوين ويقضي الثاني بتقليص منحة الطلبة من 2400 درهم( 241 دولار) في النظام القديم إلى 1200 درهم (120 دولارا) في الشهر.

ويعتبر الطلبة "الأساتذة المتدربون" أن نجاحهم في مباراة الدخول إلى المراكز الجهوية للتربية والتكوين وقضاء سنة دراسية في هذه المراكز واجتياز امتحان التخرج من المراكز كاف بتعيينهم أساتذة في التعليم العمومي المغربي.

 

 
 
 
 
 
 

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