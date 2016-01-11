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العطية: القطريون المختطفون دخلوا العراق بـ"طريقة شرعية"

11/1/2016

أكد وزير الخارجية القطري خالد العطية  أن القطريين المختطفين في العراق دخلوا بغداد بصفة شرعية وبترخيص من الداخلية العراقية، معربا عن أمله أن تبذل الحكومة العراقية كافة المساعي بشأن إطلاق سراحهم.

تصريحات العطية جاءت عقب افتتاح الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين قطر والكويت والذي أكد فيها على شمولية العلاقة بين كلا البلدين في كافة الجوانب  موضحا أن بعض مذكرات التفاهم بدأت بمشروعات الطاقة وانتهت بالثقافة مرورا بالبحث العلمي.

من جانبه قال وزير الخارجية الكويتي صباح أحمد خالد الصباح إن حجم التبادل التجاري بين قطر والكويت خلال عام 2015 بلغ 250 مليون دولار،  كما أن حجم الاستثمارات بلغ 7 مليارات دولار خلال العام نفسه.

وأعرب وزير الخارجية الكويتي عن سعي بلاده إلى تفعيل وزيادة التعاون مع الدوحة إلى  أقصى حد ممكن ، مشيرا إلى أن حركة السفر بين قطر والكويت تجاوزت أكثر من 700 ألف خلال العام الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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