33 مليون دولار إيرادات أول عرض لـ"حرب النجوم" بالصين

حقق فيلم "ذا فورس أويكنز" أحدث أجزاء سلسلة أفلام حرب النجوم رقما قياسيا في الصين، بإيرادات قدرها 33 مليون دولار من مبيعات التذاكر في أول أيام عرضه بثاني أكبر سوق للأفلام في العالم، بحسب شركة والت ديزني.

ويمثل الرقم أكبر إيرادات يومية على الإطلاق لشركة ديزني في الصين، وأكبر إيرادات لفيلم في يوم في تاريخ هذه الصناعة بالصين.

وأصبح الفيلم – وهو سابع أجزاء سلسلة حرب النجوم لجورج لوكاس- أعلى الأفلام إيرادات على الإطلاق في أمريكا الشمالية, وسجل أرقاما قياسية في أنحاء أخرى من العالم.

وأعلنت الشركة المنتجة أن مبيعات التذاكر على مستوى العالم بلغت يوم الخميس الماضي 1.6 مليار دولار، كما ستنشر أحدث أرقامها اليوم الأحد.

ومن المتوقع أن تساعد الصين في تحديد إن كان فيلم "ذا فورس أويكنز" سيتفوق على فيلم "أفاتار" كأعلى فيلم في تاريخ السينما الأمريكية من حيث الإيرادات، بعدما جنى 2.8 مليار دولار في ديسمبر من عام 2009.