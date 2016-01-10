"يوم بلا سروال" في محطات المترو بألمانيا و مدن أخرى

يوم بلا سروال بألمانيا

شهدت محطات المترو في العديد من مدن العالم اليوم الأحد النسخة الخامسة عشرة من فعاليات حركة "يوم بلا سروال" حيث يكتفي المشاركون في هذه الفعاليات بارتداء ملابسهم الداخلية للجزء السفلى من الجسد فقط.



وفي العاصمة الألمانية برلين، شارك رجال و نساء في هذه الفعاليات، وكانت متحدثة باسم الشركة المشغلة للمترو في برلين قالت قبل بضعة أيام عن الركاب الذين يظهرون في هذه الملابس :" باستطاعتهم أن يرتدوا ما يريدون طالما شعروا بالرضا والطمأنينة، وطالما كان معهم تذكرة أيضا".



كانت هذه الحركة قد انطلقت للمرة الأولى في عام 2002 من مدينة نيويورك الأمريكية وشارك فيها آنذاك سبعة أشخاص فقط وأخذت هذه الحركة في الزيادة عالميا حتى وصل عدد المشاركين فيها في العام الماضي إلى عدة آلاف الأشخاص.



وكان الآلاف في الولايات المتحدة قد أعلنوا عبر الفيسبوك اعتزامهم المشاركة إذ سينطلقون من سبعة أماكن تجمع عبر مترو الأنفاق إلى ميدان الاتحاد في مانهاتن حيث من المنتظر أن يقيموا حفلا كبيرا هناك.

جدير بالذكر أن هذه الحركات لا تلقى رواجا في العالم العربي و الإسلامي حيث ترفض العادات و التقاليد العربية و الشريعة الإسلامية الدعوات التي تدعو لعدم الاحتشام في الملابس .