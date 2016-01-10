ميستورا :القضية السورية لن تتأثر بخلاف الرياض مع طهران

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا دي ميستورا اليوم الأحد إن إيران أكدت له أن خلافها الدبلوماسي مع السعودية لن يؤثر على محادثات السلام السورية التي من المقرر أن تعقد في وقت لاحق هذا الشهر.





وأشار دي ميستورا في بيان صدر بعد اجتماع في طهران مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى انه حصل على ضمانات مماثلة من الرياض الأسبوع الماضي في إطار جولته بالمنطقة التي شملت أيضا زيارة لدمشق.



وقال بيان الأمم المتحدة "سيحصل المبعوث الخاص على معلومات من الأمين العام وسيسعى إلى طلب مشورته فيما يتعلق ببدء المحادثات. يتطلع إلى أن تواصل المجموعة الدولية لدعم سوريا ومجلس الأمن تقديم مشاركة جادة ومتسقة من أجل ضمان بدء مناقشات سياسية حقيقية في 25 يناير تهدف إلى حل الأزمة السورية."