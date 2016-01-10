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ميستورا :القضية السورية لن تتأثر بخلاف الرياض مع طهران

10/1/2016

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا  دي ميستورا اليوم الأحد إن إيران أكدت له أن خلافها الدبلوماسي مع السعودية لن يؤثر على محادثات السلام السورية التي من المقرر أن تعقد في وقت لاحق هذا الشهر.
 
 
وأشار دي ميستورا في بيان صدر بعد اجتماع في طهران مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى انه حصل على ضمانات مماثلة من الرياض الأسبوع الماضي في إطار جولته بالمنطقة التي شملت أيضا زيارة لدمشق.
 
وقال بيان الأمم المتحدة "سيحصل المبعوث الخاص على معلومات من الأمين العام وسيسعى إلى طلب مشورته فيما يتعلق ببدء المحادثات. يتطلع إلى أن تواصل المجموعة الدولية لدعم سوريا ومجلس الأمن تقديم مشاركة جادة ومتسقة من أجل ضمان بدء مناقشات سياسية حقيقية في 25 يناير تهدف إلى حل الأزمة السورية."

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