ملايين المسلمين يحضرون تجمعا ضخما في بنغلادش

شارك نحو 3 ملايين مسلم من مختلف أنحاء العالم في تجمع في بنغلادش على مدار مطلع الأسبوع، وانتهت المرحلة الأولى من اجتماع بيشوا (المؤتمر العالمي) هذا العام يوم الأحد (10 يناير) بإقامة الصلوات الختامية.

ومن المتوقع أن يحضر ملايين آخرون في المرحلة الثانية التي تبدأ يوم الجمعة (15 يناير ) .





وتوافد المصلون على ضفاف نهر توراج في تونجي وهي ضاحية شمالية من ضواحي العاصمة داكا على متن حافلات مكتظة وقطارات وزوارق لحضور المناسبة على مدار ثلاثة أيام لمناقشة التعاليم الإسلامية.



وكان من بينهم كوثر حامد الذي قال "جئت إلى مكان التجمع لحضور الصلاة الختامية.. إنه ثاني أكبر تجمع إسلامي بعد الحج.. سأصلي هنا من أجل نفسي ومن أجل السلام للإخوة المسلمين."



وأم الصلاة رجل الدين الهندي مولانا محمد سعد.ويقام هذا التجمع كل شتاء وهو ثاني أكبر تجمع للمسلمين في العالم بعد الحج.



ويقام اجتماع بيشوا في نفس المكان منذ عام 1966 وينظمه المجلس العالمي للتبليغ الذي يبلغ تعاليم الاسلام وسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم .



وقال منظمون إن الحدث يركز على الصلاة والتأمل والتفكر ولا يسمح بمناقشة الأمور السياسية.