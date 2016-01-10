مقتل طبيب من رافضي الانقلاب على يد الداخلية بمصر

د محمد عوض أثناء إسعاف أحد الجرحى " ارشيف "

قالت مصادر إن الشرطة المصرية قتلت طبيبا مصريا يدعى محمد أحمد عوض (30 عاما) بمحافظة الفيوم "جنوب القاهرة" بعد اعتقاله من عيادته الخاصة عقب صلاة المغرب مساء أمس السبت.

وأكد شهود عيان أن الطبيب لم يكن يحمل أسلحة وأن الشرطة قتلته أمام المارة بالشارع، مشيرين إلى أن الضحية كان من رافضي الانقلاب العسكري في مصر.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الشرطة المصرية بمثل هذه العمليات بحق رافضي الانقلاب فسبق وأن قامت بتصفية 9 من رافضي الانقلاب بالمحافظة ذاتها خلال العام الماضي.