مصر: برلمان "3 يوليو" يعقد أولى جلساته

أولى جلسات برلمان مصر 2016

انعقدت صباح اليوم الأحد، أولى جلسات مجلس النواب المصري، الذي يعد انبثاقًا عن انقلاب 3 يوليو 2013.

وبدأت الجلسة الإجرائية برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وهو النائب المعين بهاء الدين أبو شقة (77عاماً)، وتولى أصغر نائبين سناً وهما النائبة نهى الحميلى (26 عاماً)، والنائب حسن عمر حسنين (26 عاماً) منصبي الوكيلين لهذه الجلسة.

وبدأت الجلسة بتلاوة قرار الرئيس المصري رقم 561 لـسـنـة 2015 بـدعوة مجلـس النواب للانعقاد، ثم قرارات اللجنة العليا للانتخابات بنتيجة المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات، ثم القرار الجمهوري بأسماء النواب المعينين.

وأدى النائب بهاء أبو شقة والوكيلين اليمين الدستورية، ثم يعقبهم بقية الأعضاء، وبعدها يتم فتح باب الترشح للانتخابات على منصب رئيس المجلس ووكيله، ومن المتوقع أن يتنافس على منصب رئاسة المجلس كل من الدكتور على عبدالعال مرشح ائتلاف دعم مصر، وكمال أحمد نائب الإسكندرية، والدكتور على مصيلحى نائب الشرقية، وتوفيق عكاشة نائب الدقهلية.

يذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضواً منهم 351 مستقلاً و245 مقسمين علـى 19 حزباً مؤيدين للنظام الحالي، وتغيب أحزاب المعارضة عن هذا المجلس إما لمقاطعتها الانتخابات أو لعدم حصول المشاركين منها على أي مقاعد.