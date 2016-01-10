مصر. الأهلي يتصدر الدوري الممتاز والمصري يلاحقه

الأهلي المصري/ أرشيفية

تصدر الأهلي وصيف الدوري العام للموسم الماضي الترتيب لأول مرة الموسم الحالي بعد فوزه على المقاولون العرب 3-1 اليوم الأحد على ملعب برج العرب ضمن المرحلة الثالثة عشرة من الدوري المصري لكرة القدم.

وسجل مؤمن زكريا (14) وعبد الله السعيد (54 من ركلة جزاء و74) أهداف الأهلي، وشريف اشرف (90 من ركلة جزاء) هدف المقاولون.

ورفع الأهلي رصيده إلى 25 نقطة وبقي متقدما بفارق الأهداف على المصري البورسعيدي الذي تغلب على الإسماعيلي 1-صفر، فيما تجمد رصيد المقاولون عند 8 نقاط في المركز الخامس عشر.

واستفاد الاهلي والمصري من تعادل مصر المقاصة المتصدر السابق مع طلائع الجيش 1-1 أمس في الافتتاح فتقدما عليه بفارق نقطة، ولحق به الزمالك بفوزه على مضيفه انبي 1-صفر.

في المباراة الأولى كانت البداية هجومية من الفريقين، ونجح الأهلي في تسجيل هدف السبق حين مرر صبري رحيل ركنية من الجبهة اليمنى أخطأ الحارس حسن محمود في تقديرها لتذهب إلى مؤمن زكريا الذي لم يجد صعوبة في إيداعها المرمى الخالي (14).

وأحكم لاعبو الأهلي سيطرتهم على مجريات اللعب حتى نهاية الشوط الأول، وتعددت الفرص دون زيادة في الأهداف أبرزها راسية قوية من الغابوني مالك ايفونا حولها الحارس إلى ركنية بصعوبة، ثم تسديدة قوية من مؤمن زكريا مرت بجوار القائم.

وضغط الأهلي الذي خسر جهود إيفونا مع بداية الشوط الثاني للإصابة فحل عمرو جمال محله، وبدأ الأهلي هجوميا أملا في إنهاء آمال المقاولون ونجح عبد الله السعيد في تسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء احتسبت إثر عرقلة صالح جمعة من المدافع احمد علي (54).

وعزز السعيد تقدم الأهلي بالهدف الثالث بواسطة عبد الله السعيد أيضا مستفيدا من تمريرة من صالح جمعة (74).

واحتسب حكم المباراة محمد الصباحي ركلة جزاء ثانية لكن للمقاولون بعد عرقلة رامي ربيعة للبديل حمادة الغنام انبرى لها شريف اشرف وسددها على يسار شريف إكرامي (90).

وفي المباراة الثانية، حسم المصري البورسعيدي دربي القناة مع ضيفه الإسماعيلي بهدف في الوقت القاتل سجله أحمد جمعة (90) ليقف رصيد الإسماعيلي عند 17 نقطة في المركز الثامن.