مرزوق : النواب المنشقون من نداء تونس بصدد إطلاق مشروع جديد

قال الأمين العام المستقيل من حزب نداء تونس محسن مرزوق إنه ومعه النواب المنشقون من الحزب بصدد إطلاق مشروع سياسي جديد في الثاني من مارس المقبل .

وأكد مرزوق خلال انطلاق المؤتمر الشعبي الذي دعا إليه أن هناك مشروعا جديدا سيكون مشروعا وطنيا مختلفا تماما مع كل ما يربط الدين بالسياسة .

وهاجم مرزوق حزب نداء تونس مؤكدا أن الحزب انحرف تماما عما قطعه على نفسه، مشيرا إلى انحراف الحزب عن إقامة دولة ديمقراطية.

وأوضح أن انسحاب الأعضاء من حزب نداء تونس كان من أجل الحق وللوقوف ضد الظلم الذي رأوه بأعينهم على حد وصفه.