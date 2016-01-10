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مرحاض ذكي يعتمد على التنظيف الذاتي ثمنه 10 آلاف دولار

10/1/2016

المرحاض الذكي يعتمد على آلية التنظيف الذاتي

رغم سعره الذي وصل إلى عشرة آلاف دولار ، إلا أن المرحاض الذكي شهد إقبالا كبيرا على شرائه من قبل المستهلكين حيث بيعت 40 مليون قطعة من الإصدار السابق له .

فقد عُرض المرحاض الذكي بنسخته الأخيرة من إنتاج شركة توتو للمراحيض مؤخرا بمعراض لاس فيغاس للإلكترونيات بالولايات المتحدة ويعتمد على التنظيف الذاتي.

وتعتمد آلية التنظيف الذاتي التي زُود بها المرحاض على خليط من مضاد للعدوى، ومادة ملمعة تغطي قاعدة المرحاض من الداخل بعد كل مرة يستخدم فيها.

وقالت المتحدثة باسم الشركة لينورا كامبوس إنه "بمجرد تدفق المخلفات في قاعدة المرحاض، يبدأ رشها من الداخل بمياه محللة كهربيا".

وأضافت أن "هناك مياه صنبورعادية تتحكم فيها عملية خاصة تتضمن إطلاق زخات ضعيفة لتنظيف المرحاض من الداخل وقتل الجراثيم الموجودة".

ويستخدم المرحاض الجديد تقنية كهربائية تساعد على قتل البكتيريا، ومنع التصاق الفضلات بالسطح الداخلي للقاعدة.

وأشارتالمتحدثة باسم الشركة إلى أنه لا حاجة لأن ينظف المستخدم قاعدة المرحاض لمدة تزيد على السنة.

 

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