ليونا لويس تحيي حفل الكرة الذهبية للفيفا

ليونا لويس حازت على العديد من الجوائز (أرشيف)

استعان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالمطربة البريطانية المعروفة ليونا لويس للمشاركة في حفل الكرة الذهبية لعام 2015 الذي يقام الاثنين في قاعة كونغريسهاوس في مدينة زيوريخ السويسرية. كما يشارك في حفل توزيع جوائز الفيفا عازفا الكمان الشابين من كرواتيا لوكا سوليك وستيفان هوسر .

ووفقا للموقع الرسمي للفيفا فإن لويس حققت إنجازاً تاريخياً في مجال الأغاني الموسيقية بعد أن أصبحت أول مغنية بريطانية فردية تتصدر تصنيف بيلبورد لأكثر الألبومات الموسيقية مبيعاً في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك منذ بداية مشوارها الفني.

وقد حازت لويس على العديد من الجوائز محطمة أرقاماً قياسية، كما بلغت مبيعات ألبوماتها ملايين النسخ في كافة أنحاء العالم.

وعلى الجانب الأخر فقد ذاع صيت ثنائي الكمان الكرواتي في عام 2011 حين نجحت نسختهما من ألبوم مايكل جاكسون "سموث كريمينال" في لفت أنظار العالم بأسره لهما، حيث انتشر المقطع الذي صوراه على مواقع الانترنت بشكل كبير مما اتاح لهما توقيع عقد لتسجيل الأغاني مع شركة "سوني ميوزيك ماستروركس".

ومن المقرر مشاركة كايت عبدو وجيمس نسبيت في مراسم تقديم الحفل الذي سيعلن خلاله عن أسماء الفائزين بجائزة بوشكاش لأفضل هدف وجائزة أفضل لاعب ولاعبة في العالم وجائزتي أفضل مدرب ومدربة العام وجائزة فيفا للعب النظيف وغيرها من الجوائز.