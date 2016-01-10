لحظة بلحظة .. تبادل أسرى جبهة النصرة ولبنان

الرئيس المصري السيسسي ( الاناضول) ا

قال المرصد إن الطائرات التي نفذت الغارة على بلدة معرة النعمان كانت روسية.

وكان من بين القتلى 23 من أعضاء جبهة النصرة وثلاث نساء وطفل واحد على الأقل.

وتدخلت روسيا عسكريا في الحرب السورية لصالح النظام السوري قبل شهور، وتتهم منظمات دولية ومن بينها منظمة العفو الدولية الطيران الروسي بقتل مئات من المدنيين السوريين في الغارات الروسية على سوريا .

وقالت العفو الدولية إن جرائم الطيران الروسي في سوريا قد تكون جرائم حرب، وردت روسيا على تلك الاتهامات بقول الكرملين إنه ليس لديهم علم إذا ما كانت طائراتهم قد قتلت مدنيين في سوريا .

وتتهم دول غربية وعربية من بينها الولايات المتحدة روسيا باستهداف قوات المعارضة المعتدلة في سوريا ، بينما تصر روسيا أنها لا تستهدف سوى محاربة "تنظيم الدولة " فقط، وهو ما تكذبه التقارير