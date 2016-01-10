فيلم غاندي الصغير يعرض بالدوحة

الفيلم يوثق معاناة الناشطين السوريين

عرض على مسرح الحي الثقافي في كتارا بالعاصمة القطرية الدوحة فيلم "غاندي الصغير"، بحضور شخصيات سياسية وثقافية وفنية دبلوماسية، من بينهم السفير الفرنسي في الدوحة إريك شوفاليه-الذي كان سفيرا لبلاده في سوريا في بدايات الثورة- وفنانون وناشطون سوريون عايشوا قصة غياث مطر، الملقب بغاندي الصغير.

ويوثق الفيلم حياة الناشط السوري "غياث مطر" الذي بادر بمواجهة العنف وإطلاق النار بتوزيع الورود وزجاجات المياه على جنود النظام السوري للتأكيد على سلمية الثورة السورية لكنه قُتل تعذيبًا في 10 سبتمبر 2011.

كما يصور الفيلم معاناة الناشطين السوريين في بدايات الحراك الثوري، مسلطا الضوء على الأسباب التي حولت هذا الحراك إلى التسلح رغم أنه بدأ كثورة سلمية.

ويسلط الفيلم الضوء على جدلية التحول من حالة الثورة السلمية إلى الكفاح المسلح الذي طال أمده دون آفاق للحل، متخذا بعده المكاني من مدينة داريا – مسقط رأس الشهيد في ريف دمشق – المعروفة بعاصمة الثورة السلمية..

ويرى القائمون على الفيلم أنّ اختيار شخصية "غياث مطر" ليكون بطل الفيلم يعود لرمزيته القوية التي تؤكد أن الثورة السورية بدأت سلمية وأنّ اضطرار الشباب المحرك لهذه الثورة إلى التسلح جاء من منطلق الدفاع عن النفس في مطالبته بالحرية.

وكان سام قاضي مخرج الفيلم المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية أكّد أنّ اسم "غاندي الصغير" أعطته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية لغياث مطر، في تقرير أنجزته عقب وفاته.. علما بأن طاقم عمل أمريكي أشرف على إعداد الفيلم وإنتاجه، حيث جرت عمليات المونتاج والتحضير في الولايات المتحدة.

يذكر أن غياث مطر الذي اشتهر بتنظيمه لمظاهرات سلمية في مدينة داريا، قد قضى تحت التعذيب في سجون قوات النظام بعد ثلاثة أيام من اعتقاله بكمين نصبته الأخيرة، في سبتمبر عام 2011.

تجدر الإشارة إلى أنّ سام قاضي حائز على العديد من الجوائز العالمية وهو مخرج وكاتب الفيلم الطويل "المواطن" الذي حقق نجاحاً واسعاً.. فقد نال فيلم "المواطن" خمسة جوائز من مهرجانات الأفلام الدولية وكان ضمن قائمة "أفضل عشرة أفلام لعام 2013" التي وضعها موقع إكزامنر الشهير.

كما تمّ تكريم المخرج سام قاضي من قبل المنظمة الشهيرة "سينما من أجل السلام" لمجهوده في تعزيز الوعي حول قضايا حقوق الإنسان عن طريق الأفلام، وتمت دعوته للتحدث عن نفس الموضوع أمام المحكمة الجنائية الدولية في هولندا في عام 2012. وقد منح أيضا في عام 2014 لقب (المحلف المميز) من قبل منظمة "شواه" الأمريكية التي أسسها المخرج العالمي ستيفن سبيلبرغ.