فيسبوك: تطبيق جديد من ماسنجر لأجهزة الماك

نشر الموقع الأمريكي Engadget تقريراً جديداً يفيد أن شركة "فيسبوك" بصدد طرح نسخة رسمية من تطبيق ماسنجر للدردشة لأجهزة ماك التابعة لشركة أبل، في محاولة للسيطرة على تطبيقات أجهزة الكمبيوتر واللاب توب بعد نجاحها في اقتحام عالم الهواتف الذكية.

وستكشف شركة فيسبوك عن النسخة الجديدة من تطبيق ماسنجر لتتيح للمستخدمين الاعتماد على التطبيق دون الحاجة إلى الاستعانة بالهاتف الذكي، خاصة مع عدم وجود تطبيقات مخصصة لسطح المكتب إذ يسعى المطورون دائما لطرح تطبيقات للهواتف الذكية وأجهزة التابلت فقط، فلا يوجد سوى تطبيق مكالمات الفيديو سكايب فقط الذى يستهدف مستخدمي أجهزة الكمبيوتر.

كما يعتمد مستخدمو أجهزة الماك على عدد من التطبيقات غير الرسمية التي تمكنهم من استخدام ماسنجر على أجهزتهم.

وظهرت صور تستعرض تصميم التطبيق عند إطلاقه على أجهزة الماك وكيف سيساعد مستخدمي أجهزة أبل الأشهر في التواصل والدردشة بكل سهولة.

ولم تعلق فيسبوك على هذه التقارير حتى الآن؛ لكن وفقا للشائعات تجرى الشركة تجربة هذا التطبيق لطرحه للمستخدمين خلال الأشهر القليلة المقبلة.