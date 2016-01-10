فيديو..مقتل 32 مسلحا كرديا برصاص القوات التركية

ذكرت مصادر أمنية تركية اليوم الأحد أن قوات الأمن قتلت 32 مسلحا كرديا في جنوب شرق بلاد الذي تقطنه أغلبية كردية مطلع الأسبوع في تصعيد لصراع تأجج من جديد بانهيار وقف لإطلاق النار في الصيف الماضي.

وهذه واحدة من أعنف الاشتباكات منذ استئناف الصراع المستمر منذ ثلاثة عقود في يوليو تموز الماضي مما أجهض عملية سلام أطلقتها أنقرة مع الزعيم المسجون لحزب العمال الكردستاني في أواخر عام 2012 م .

وفي مطلع الأسبوع نقلت تقارير إعلامية عن رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو قوله في اجتماع مغلق مع أعضاء حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه إن العمليات الأمنية وحظر التجول في المنطقة سينتهي في غضون أسبوع لكنه أوضح اليوم الأحد أنه لا يوجد إطار زمني لهذا الأمر.

وقال في خطاب بثه التلفزيون بعد انتهاء الاجتماع "سنستأنف قتالنا ضد الإرهاب بتصميم كبير حتى تخلو جبالنا وسهولنا وبلداتنا من هؤلاء القتلة."

وفي ديار بكر أكبر مدن المنطقة قالت مصادر أمنية إن جنديا وشرطيا قتلا اليوم الأحد عندما تعرضا لإطلاق نار وتفجيرات وسط اشتباكات مع المتمردين أصيب فيها 14 من افراد قوات الأمن بجروح.