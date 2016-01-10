فيديو.. قتيلان في حريق غابات بأستراليا وتدمير مئات المباني

أعلنت السلطات الأسترالية الأحد عن مقتل شخصين واحتراق أكثر من مئة منزل بحريق مدمّر يجتاح منذ خمسة أيام منطقة غابات في غرب أستراليا، وتواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة عليه.

واندلع الحريق قبل خمسة أيام بسبب صاعقة رعدية على الأرجح، وقد أتى حتى اليوم على 71 ألف هكتار من المساحات الخضراء في ولاية أستراليا الغربية. ومنذ مطلع الصيف الأسترالي لقي ثمانية أشخاص حتفهم في حرائق غابات وأعشاب.

وقالت شرطة ولاية أستراليا الغربية إن القتيلين رجلان مسنان في 73 و77 من العمر. وقد أبلغ عن فقدانهما سابقا وعثر على جثتيهما في قرية يارلوب التي يبلغ عدد سكانها حوالي 500 نسمة وتبعد 110 كيلومترات إلى الجنوب من مدينة بيرث.

وأتى الحريق حتى اليوم على 143 مبنى، 128 منها في يارلوب، بحسب السلطات. ويغطي الحريق دائرة يبلغ محيطها 225 كلم تقريبا وقد جندت السلطات 250 إطفائيا لإطفائه، إلا أنهم لم ينجحوا حتى الآن في السيطرة عليه، لكنهم يأملون أن يساعدهم انخفاض درجات الحرارة المتوقع اليوم الأحد في تحقيق ذلك.