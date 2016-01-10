البث الحي
منوعات

فيديو.. قتيلان في حريق غابات بأستراليا وتدمير مئات المباني

10/1/2016

أعلنت السلطات الأسترالية الأحد عن مقتل شخصين واحتراق أكثر من مئة منزل بحريق مدمّر يجتاح منذ خمسة أيام منطقة غابات في غرب أستراليا، وتواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة عليه.

واندلع الحريق قبل خمسة أيام بسبب صاعقة رعدية على الأرجح، وقد أتى حتى اليوم على 71 ألف هكتار من المساحات الخضراء في ولاية أستراليا الغربية. ومنذ مطلع الصيف الأسترالي لقي ثمانية أشخاص حتفهم في حرائق غابات وأعشاب.

وقالت شرطة ولاية أستراليا الغربية إن القتيلين رجلان مسنان في 73 و77 من العمر. وقد أبلغ عن فقدانهما سابقا وعثر على جثتيهما في قرية يارلوب التي يبلغ عدد سكانها حوالي 500 نسمة وتبعد 110 كيلومترات إلى الجنوب من مدينة بيرث.

وأتى الحريق حتى اليوم على 143 مبنى، 128 منها في يارلوب، بحسب السلطات. ويغطي الحريق دائرة يبلغ محيطها 225 كلم تقريبا وقد جندت السلطات 250 إطفائيا لإطفائه، إلا أنهم لم ينجحوا حتى الآن في السيطرة عليه، لكنهم يأملون أن يساعدهم انخفاض درجات الحرارة المتوقع اليوم الأحد في تحقيق ذلك.

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

أمير الكويت يبعث رسالتين لأمير قطر والعاهل السعودي بشأن حل الأزمة الخليجية

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (غيتي)