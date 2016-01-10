فيديو.. سحب جائزة يانصيب بمليار دولار الأربعاء

أجرى مسؤولو جائزة "يانصيب باوربول" السحب على الجائزة أمس السبت لكن الأرقام المعلنة لم تطابق أيا من البطاقات التي اشتراها العملاء ما يعني إجراء السحب مرة أخرى الأربعاء المقبل.

ويقدر أن تقفز قيمة الجائزة إلى 1.3 مليار دولار بحلول الأربعاء المقبل، وقال مسؤولو الجائزة في كاليفورنيا في بيان إن الجائزة تباع بطاقاتها في 44 ولاية وواشنطن ومنطقتين تابعتين للولايات المتحدة .

وتصنف الجائزة على أنها الأكبر قيمة بين جوائز اليانصيب في تاريخ أمريكا الشمالية، وقال مسؤولون في ولاية نيويورك إن آلات المدفوعات النقدية سجلت مبيعات بطاقات يانصيب بوتيرة بلغت 1.7 مليون دولار في الساعة.

ويشعر مشترو البطاقات بحماس شديد رغم ضآلة فرصهم في الفوز التي يصفها خبراء الإحصاء بأنها تصل إلى واحد من كل 292 مليون شخص.

جدير بالذكر أن جوائز اليانصيب غير متعارف عليها في الوطن العربي لأنها تعد من المحرمات الإسلامية ، لذلك لا تجد لها رواجا في المجتمعات العربية والإسلامية.