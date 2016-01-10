فيديو.. آلاف يتظاهرون في هونغ كونغ بسبب اختفاء باعة كتب

خرج الآلاف إلى الشوارع في هونغ كونغ يوم الأحد في تكرار للاحتجاجات المناهضة للصين التي وقعت قبل عام للمطالبة بمعرفة مصير خمسة مفقودين على صلة بناشر محلي لكتب تنتقد القيادة في ييجين.

وأثارت حالات الاختفاء الغامضة قلق ناشرين آخرين وبائعي كتب قام بعضهم بسحب الكتب التي تنتقد زعماء الصين من أرفف مكتباتهم.

وعادت هونغ كونغ المستعمرة البريطانية السابقة للسيادة الصينية عام 1997 ومنحتها بيجين حريات وحكما ذاتيا لمدة 50 عاما لكن سلسلة من حالات الاختفاء أثارت الشكوك في أن مسؤولي إنفاذ القانون في البر الرئيسي يتجاهلون القانون.

واختفى لي بو (65 عاما) وهو مساهم في (كوزواي باي بوكس) ويحمل الجنسية البريطانية في هونغ كونغ منذ أواخر ديسمبر كانون الأول رغم أن زوجته سحبت بلاغا عن اختفائه وقالت إنه سافر طواعية للصين للمساعدة في تحقيق غير محدد، كما أبلغ عن اختفاء أربعة شركاء للناشر من قبل.

وطالب المحتجون -الذين كانوا يرتدون اللون الأصفر ويحملون مظلات صفراء وهي السمة المميزة للاحتجاجات ضد الصين التي أوقفت الحياة في أجزاء من المدينة أواخر 2014- بمعرفة مكان الناشرين المفقودين.

وتجمع المحتجون أمام مقر الحكومة وهو نفس مكان احتجاجات 2014.

وقالت حكومة هونغ كونغ في بيان إنها" ملتزمة التزاما راسخا بحماية حرية التعبير والنشر."

وأضافت "حكم القانون هو حجر الزاوية لمجتمعنا." وقالت إن الشرطة تجري تحقيقا في حالات الاختفاء وطلبت مساعدة من السلطات الصينية.