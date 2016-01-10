فائزان باليانصيب البريطاني يتقاسمان 66 مليون استرليني

الجائزة تبلغ قيمتها 66 مليون استرليني

قال منظمون إن شخصين فازا بأكبر يانصيب وطني على الإطلاق في بريطانيا بعد بيع عدد ضخم من التذاكر للجائزة البالغ قيمتها 66 مليون جنيه إسترليني (96 مليون دولار) ولا تخضع للضرائب.

واجتذب سحب مساء الأحد لليانصيب في أنحاء بريطانيا عددا أكبر من المعتاد، وتزامن السحب مع احتشاد الأمريكيين للحصول على تذاكر لجائزة قياسية تبلغ قيمتها 900 مليون دولار في سحب "باوربول" في الولايات المتحدة.

وبلغت قيمة أكبر جائزة يانصيب في بريطانيا 22.6 مليون جنيه منذ أكثر من 20 عاماً.

ودشنت بريطانيا اليانصيب الوطني في 1994. وتدير شركة "كاميلوت" اللعبة التي تُجرى مرتين أسبوعياً.