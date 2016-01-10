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فائزان باليانصيب البريطاني يتقاسمان 66 مليون استرليني

10/1/2016

الجائزة تبلغ قيمتها 66 مليون استرليني

قال منظمون إن شخصين فازا بأكبر يانصيب وطني على الإطلاق في بريطانيا بعد بيع عدد ضخم من التذاكر للجائزة البالغ قيمتها 66 مليون جنيه إسترليني (96 مليون دولار) ولا تخضع للضرائب.

واجتذب سحب مساء الأحد لليانصيب في أنحاء بريطانيا عددا أكبر من المعتاد، وتزامن السحب مع احتشاد الأمريكيين للحصول على تذاكر لجائزة قياسية تبلغ قيمتها 900 مليون دولار في سحب "باوربول" في الولايات المتحدة.

وبلغت قيمة أكبر جائزة يانصيب في بريطانيا 22.6 مليون جنيه منذ أكثر من 20 عاماً.

ودشنت بريطانيا اليانصيب الوطني في 1994. وتدير شركة "كاميلوت" اللعبة التي تُجرى مرتين أسبوعياً.

 

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