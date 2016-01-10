عكاشة يتهرب من ذكر مؤهله التعليمي في البرلمان المصري

شهادة تخرج عكاشة من معهد الخدمة الاجتماعية بتقدير مقبول

تهرب النائب توفيق عكاشة من ذكر مؤهله الدراسي خلال تقديمه لنفسه كمرشح لرئاسة مجلس النواب وذلك على خلاف الأعراف البرلمانية وبعكس كل الأعضاء الذين رشحوا أنفسهم لنفس المنصب حيث ذكروا جميعا جميع مؤهلاتهم الدراسية والجامعية ودرجات الماجستير والدكتوراه التي حصلوا عليها .

وقال عكاشة إنه كان رئيسا للجنة الإعلام بمجلس محلي محافظة الدقهلية وإنه كان نائبا سابقا في برلمان 2010 ، وبعدها تحدث عن دوره في 30 يونيو، ثم تساءل هل يجب أن يكون رئيس مجلس النواب حاصلا على ليسانس حقوق وأيهما أسبق المشرع أم رجل القانون.

ووفقا لشهادة تخرجه الممهورة بخاتم الجمهورية النسر والتي نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي فإن توفيق عكاشة خريج معهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ بتقدير مقبول ،ولا يعرف أحد ما درجة الدكتوراة التي يدعي عكاشة حصوله عليه ولا من أين حصل عليها ولا متي ناقشها ولا متى حصل على درجة الماجستير .

ويتنافس على رئاسة مجلس النواب 7 أعضاء هم الدكتور على عبد العال، مرشح ائتلاف دعم مصر، والنائب المستقل الدكتور على مصيلحى عضو لجنة السياسات السابق ووزير التضامن الاجتماعي السابق، والنائب المستقل توفيق عكاشة، والنائب المستقل كمال أحمد، والنائب المستقل خالد أبو طالب، والنائب المستقل محمد محمود العتمانى والنائب عيد هيكل عن حزب الوفد.