طائرة أمريكية "نووية" تحلق فوق كوريا الجنوبية

أرسلت الولايات المتحدة قاذفة من طراز بي-52 في طلعة جوية منخفضة الارتفاع فوق أراضي حليفتها كوريا الجنوبية اليوم الأحد في استعراض للقوة في أعقاب التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية يوم الأربعاء.



وقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إن بلاده أجرت تجربة على قنبلة هيدروجينية كخطوة للدفاع عن النفس في مواجهة تهديد أمريكي بحرب نووية.



وأثارت رابع تجربة نووية تجريها كوريا الشمالية يوم الأربعاء غضب كل من الولايات المتحدة والصين التي لم تُعط إخطارا مسبقا على الرغم من تشكك الحكومة الأمريكية وخبراء أسلحة في مزاعم كوريا الشمالية بأن القنبلة التي فجرتها كانت هيدروجينية.



وقال الجيش الأمريكي في بيان إن مقاتلتين من طرز إف 16 انضمتا للطائرة بي-52 -المتمركزة في جوام والقادرة على حمل أسلحة نووية- إحداهما أمريكية والأخرى كورية جنوبية في طلعة منخفضة الارتفاع فوق قاعدة أوسان الجوية قبل العودة لجوام.