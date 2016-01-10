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شاهد .. مرتضى منصور يرفض القسم على الدستور بسبب "يناير"

10/1/2016

حينما قامت ثورة يناير وصفها  مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وعضو مجلس النواب حاليا  بأنها ثورة عظيمة لم تحدث في التاريخ، وبعد 30 يونيو وصف ثورة يناير بأنها مؤامرة، وأنها ليست ثورة، وأن من شارك فيها عملاء وخونة.

واليوم رفض منصور القسم على احترام  الدستور  وأضاف الي القسم كلمة "مواد الدستور" بدلا من "الدستور فقط"، وقال في القسم "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم "مواد " الدستور والقانون " في حين أن القسم يكون بدون كلمة مواد .

وبرر منصور هذا التصرف بقوله، في تصريحات لصحيفة المصري اليوم، إنه لن يحلف اليمين على احترام الدستور كله؛ وإنما سيحلف اليمين على احترام مواد؛ لأنه يرفض الاعتراف بديباجة ومقدمة الدستور لأنها  تعترف بأن 25 يناير ثورة".

وأضاف "أنا معنديش غير ثورة واحدة وهي 30 يونيو فقط؛ لكن يناير دي (هذه) كانت هبة والإخوان ركبوها "على حد وصفه"، وتابع "أنا لا أحترم ديباجة الدستور ولا أحترم 25 يناير لأنها مؤامرة كبرى".

ومرتضى منصور واحد من الذين يناصبون العداء لثورة يناير، ويهاجم من شارك فيها من الشباب ويوجه لهم وصلات سباب لا تنقطع دون أي محاسبة .

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وعد في تصريحات صحفية قبل أكثر من عام بإصدار قانون يجرم الإساءة لثورة يناير، وهو ما لم يحدث حتى الآن .

ويعترف الدستور المصري بثورة يناير ويصفها بأنها ثورة عظيمة  

المصدر : الجزيرة مباشر
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