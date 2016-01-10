شاهد .. قطر تقيم مهرجان ألوان للحث على ممارسة الرياضة

توافد الآلاف إلى محيط مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالعاصمة القطرية الدوحة للمشاركة بسباق الألوان الذي استضافته حملة "صحتك أولاً" للسنة الثانية على التوالي.

وقد أنهى الآلاف من كافة الفئات العمرية مسار السباق تحت شعار "أسعد خمسة كيلومترات على كوكبنا"، حيث مارسوا رياضة المشي أو الجري مع أفراد عائلاتهم وأصدقائهم وحتى مع عربات أطفالهم، في أجواء مفعمة بالمرح .

وقد أرادت "صحتك أولاً" التي أطلقتها وايل كورنيل للطب — قطر من خلال هذا الحدث، تشجيع الأشخاص على ممارسة الرياضة وخصوصاً في الهواء الطلق.

وقالت السيدة نسرين الرفاعي الرئيس التنفيذي للاتصال في وايل كورنيل للطب — قطر "يُعتبر هذا السباق المميّز بداية جيدة لحياة صحية في عام 2016 إذ يجعل من ممارسة الرياضة أمراً ممتعاً في الهواء الطلق ومع أفراد العائلة والأصدقاء، بعيداً عن القاعات الرياضية المغلقة وبعيداً عن الاعتقاد السائد بأن ممارسة الرياضة مضجرة ومتعبة.. ويعكس "سباق الألوان" إلى حدّ كبير أهداف "صحتك أولاً" التي تسعى إلى تشجيع أفراد المجتمع على اتباع أساليب الحياة الصحية بطريقة سهلة وبمتناول الجميع".

ويعتبر "سباق الألوان" سباقاً ترفيهياً لا تتطلب المشاركة فيه احترافية ولياقة بدنية عالية، حيث أن الوقت لا يُحتسب في هذه الاحتفالية الكرنفالية الملونة وعند نهاية مسار السباق، استمتع المشاركون بأجواء احتفالية تخللها مزيد من الألوان والموسيقى.