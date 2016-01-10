شاهد.. ثاني أكبر تجمع إسلامي في بنغلاديش بعد الحج

احتشد نحو ثلاثة ملايين مسلم على ضفاف نهر توراج بمدينة تونجي، التي تبعد 20 كيلومترا إلى الشمال من دكا عاصمة بنغلاديش للمشاركة في "المؤتمر الإسلامي العالمي" السنوي، وهو ثاني أكبر تجمع إسلامي بعد الحج، وأكبر تجمع دعوي عالمي.

وخلال هذا التجمع المعروف باسم "اجتماع بيشاو"، والذي بدأ منذ عام 1966 بمبادرة من جماعة التبليغ والدعوة بهدف لحث الناس على اتباع التعاليم الإسلامية في حياتهم اليومية، ويؤدي المشاركون الصلاة، ويناقشون قضايا تركز على الأبعاد الروحية للإسلام، وإيجاد سبل كفيلة بنشر قيم الدين الحنيف، وتعزيز السلام في العالم، دون التطرق لأي أمور سياسية.

ويتلو الحاضرون القرآن الكريم طوال أيام المؤتمر، ويستمعون إلى دروس دينية يقدمها جامعيون ومفكرون إسلاميون من مختلف أنحاء العالم.

وبدت شوارع دكا وكثير من أرجاء بنغلاديش شبه خالية من المارة، والمتاجر مغلقة.. السكان حزموا أمتعتهم وشدوا الرحال وتركوا العاصمة للمشاركة في تلك "الرحلة الروحية" التي ينتظرونها كل عام.