البث الحي
منوعات

روسيا تخطط لإجراء 16 اختبارا لصواريخ عابرة للقارات

10/1/2016
 
صواريخ اس 400 الروسية في سوريا  " ارشيف"

في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية (إنترفاكس)، قال ممثل تشكيل منظومة  الصواريخ الروسية إن هذا العدد يمثل الضعف مقارنة بعدد الاختبارات في 2015 .

ومن المنتظر اختبار أسلحة تم تطويرها حديثا في 14 اختبارا، وسيجري  اختبار قدرة الأداء للصواريخ الأقدم من خلال إطلاق قذيفتين.

يذكر أن روسيا كانت قد قلصت عدد قواتها المسلحة في السنوات الماضية لكنها حدثت  تجهيزاتها وزادت من تدريباتها، كما تستغل القوات الروسية عملياتها في  سورية وعملياتها الخفية في شرق أوكرانيا لجمع خبرات قتالية.

غير أن روسيا تنفي دائما وجود جنود لها في شرق أوكرانيا.

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

أمير الكويت يبعث رسالتين لأمير قطر والعاهل السعودي بشأن حل الأزمة الخليجية

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (غيتي)