روسيا تخطط لإجراء 16 اختبارا لصواريخ عابرة للقارات

صواريخ اس 400 الروسية في سوريا " ارشيف"

في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية (إنترفاكس)، قال ممثل تشكيل منظومة الصواريخ الروسية إن هذا العدد يمثل الضعف مقارنة بعدد الاختبارات في 2015 .



ومن المنتظر اختبار أسلحة تم تطويرها حديثا في 14 اختبارا، وسيجري اختبار قدرة الأداء للصواريخ الأقدم من خلال إطلاق قذيفتين.



يذكر أن روسيا كانت قد قلصت عدد قواتها المسلحة في السنوات الماضية لكنها حدثت تجهيزاتها وزادت من تدريباتها، كما تستغل القوات الروسية عملياتها في سورية وعملياتها الخفية في شرق أوكرانيا لجمع خبرات قتالية.



غير أن روسيا تنفي دائما وجود جنود لها في شرق أوكرانيا.