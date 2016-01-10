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خبأ أمواله في "لحاف" فمزقها الكلب!

10/1/2016
 

صُدم رجل من مقاطعة لياونينغ شمال الصين حينما استيقظ من نومه فوجد قصاصات من عشرات الأوراق النقدية التي خبأها سراً داخل لحاف متناثرة على الأرض !

وبحسب صحيفتي Shanghaiist و SCMP الصينيتين، لم يجد الرجل أي خيار سوى أن يعترف لزوجته عن مخبئه السري الذي أخفى فيه أمواله بعد أن قام كلب العائلة "هاري" بمضغها وتمزيقها.

وتفاجأت الزوجة بالمنظر حينما رأت الأموال ممزقة، واضطر الزوج للاعتراف لها بأنه كان يخفي المال دون علمها في اللحاف.

وقال الرجل إنه خبأ نحو 3800 يوان صيني (575 دولاراً) داخل اللحاف، جرى إنقاذ بعضها، في حين أبدى أسفه لتقطيع حوالي 100 يوان.

وبحسب الزوجة فإن هذه ليست المرة الأولى التي يدمر فيها "هاري" الأشياء في المنزل، فقد سبق وأكل ركناً من أريكة ومحفظة.
 
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