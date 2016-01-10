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حكم بعدم أحقية قرد في نشر صورة "سيلفي"

10/1/2016

 

أصدر قاض أمريكي حكما في دعوى قضائية رفعتها منظمة بيتا المدافعة عن حقوق الحيوان بعدم أحقية قرد نادر ذي عرف من فصيلة المكاك في الحصول على حقوق نشر صورة "سيلفي" التقطها لنفسه لأنه ليس إنسانا. 

ورفعت منظمة ناس من أجل معاملة أخلاقية للحيوانات (بيتا) الدعوى في سبتمبر نيابة عن القرد ناروتو البالغ من العمر سبع سنوات ضد المصور البريطاني ديفيد سلاتر الذي نشر الصورة في كتاب عن الحياة البرية. 

وأفادت الدعوى بأن القرد ناروتو الذي يقيم في محمية طبيعية في إندونيسيا التقط الصورة و صورا أخرى في عام 2011 باستخدام كاميرا تركها سلاتر، وتقول بيتا إنه صاحب الحق في هذه الصور ويتعين أن يحصل على تعويضات عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية تستخدم في تحسين البيئة التي يعيش فيها. 

ولكن القاضي وليام اوريك قال يوم الأربعاء الماضي في محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو وفقا لوثائق المحكمة إن الكونجرس الأمريكي والرئيس لديهما سلطة مد الحماية القانونية للحيوان والإنسان على حد سواء "لكن ليس هناك ما يشير إلى أنهما قاما بذلك في قانون حقوق الملكية الفكرية." وقال القاضي إنه سيتيح لبيتا الفرصة لتعديل الدعوى المرفوعة قبل أن يرفضها تماما.

في مقابل ذلك, قال جيف كير, المحامي العام في "بيتا" لرويترز إن الجماعة تدرس خياراتها القانونية. وأضاف "نشعر بخيبة أمل لكننا نحتفل بحقيقة أن هذه قضية تاريخية." وتابع "نجادل لأول مرة بأن حيوانا يمكن أن يكون مالكا لشيء بدلا من أن يكون هو نفسه مجرد شيء مملوك."

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