تلاسن وألفاظ خارجة في جلسة البرلمان المصري بسبب "ثورة يناير"

طلب المستشار بهاء أبو شقة رئيس الجلسة الإجرائية بمجلس النواب المصري من النائب مرتضي منصور إعادة حلف القسم الدستوري لأعضاء مجلس النواب مرة أخرى بسبب مخالفته لنص القسم في المرة الأولى .

ورفض منصور في البداية إعادة القسم مصرا على وجهة نظره الخاصة بعدم احترامه لديباجة الدستور لأنها تعترف بثورة يناير، وقال موجها حديثه لـ "أبو شقة" "يا ريس أنا مبطقشي ثورة يناير ولا أحترمها ولا أعترف بها وأنا حر وأنا أقسمت على احترام مواد الدستور وليس لي علاقة بالديباجة ".

فأجابه أبو شقة بأن هناك نصا معينا للقسم يجب الالتزام به حتى لا يكون هناك شك في القسم ، وأمام مماطلة مرتضي منصور في أداء القسم حدثت مشادات داخل قاعة المجلس وتعالت أصوات بعض النواب ،وذهب النائبان مصطفى بكري وخالد يوسف لمرتضى منصور لإقناعه بإعادة القسم، وهدد أبو شقة برفع الجلسة الإجرائية في حال استمرار تلك الضجة الموجودة داخل القاعة ، وأعاد منصور القسم مرة أخرى ملتزما بالنص ، ولكنه نطقه بسرعة وبسخرية ، وقال "هاحلف تاني بس الأولاني هو اللي جوايا ".