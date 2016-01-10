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المصري البوسعيدي في صدارة الدوري المصري مؤقتا

10/1/2016
الدوري المصري الممتاز

 

 

انتزع فريق المصري صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم إثر فوزه الصعب على الإسماعيلي 1 / صفر خلال  المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الـ13 من المسابقة.

 

ويدين المصري بهذا الفوز لنجمه أحمد جمعة الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 89 ، وشهدت المباراة حصول سعد حسني على البطاقة الحمراء في الدقيقة الأخيرة  من الوقت الأصلي للمباراة.

 

ورفع المصري رصيده إلى 25 نقطة وتصدر الدوري مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه مباراة الأهلي مع المقاولون العرب.

 

بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 17 نقطة في المركز الثامن  بفارق نقطة عن سموحة صاحب المركز السابع.

 

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