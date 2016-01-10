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القوات التركية تقتل 32 مسلحا كرديا في جنوب شرق البلاد

10/1/2016

قالت القوات المسلحة ومصادر أمنية اليوم الأحد إن قوات الأمن التركية قتلت 32 مسلحا كرديا في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية في مطلع الأسبوع في تصعيد لصراع تأجج من جديد بانهيار وقف لإطلاق النار في الصيف الماضي.
 
وهذه واحدة من أعنف الاشتباكات منذ استئناف الصراع المستمر منذ ثلاثة عقود في يوليو  الماضي مما أجهض عملية سلام أطلقتها انقرة مع الزعيم المسجون لحزب العمال الكردستاني في أواخر عام  2012 م .
 
 
وفي مطلع الأسبوع نقلت تقارير اعلامية عن رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو قوله في اجتماع مغلق مع اعضاء حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي اليه إن العمليات الأمنية وحظر التجول في المنطقة سينتهي في غضون أسبوع لكنه أوضح اليوم الأحد انه لا يوجد إطار زمني لهذا الأمر.
 
 
وقال في خطاب بثه التلفزيون بعد انتهاء الاجتماع "سنستأنف  قتالنا ضد الإرهاب بتصميم كبير حتى .. تخلو جبالنا وسهولنا وبلداتنا من هؤلاء القتلة" على حد وصفه.
 
وفي ديار بكر أكبر مدن المنطقة قالت مصادر أمنية إن جنديا وشرطيا قتلا اليوم الأحد عندما تعرضا لإطلاق نار وتفجيرات وسط اشتباكات مع المتمردين أصيب فيها 14 من افراد قوات الأمن بجروح.

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