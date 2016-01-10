البث الحي
منوعات

الجبير: إذا لم تتوقف إيران عن دعم العنف فسنتصدى لها

10/1/2016

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إنه إذا استمرت إيران على نهجها الداعم للعنف والإرهاب والطائفية فستواجه معارضة من الدول العربية .

وأضاف الجبير في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية لمناقشة الأزمة السعودية الإيرانية " ننظر في اتخاذ خطوات إضافية إذا استمرت إيران بأعمالها العدوانية" .

وشدد الوزير السعودي على أن المملكة بالتحالف مع العالم العربي تقوم بالتصدي للأعمال العدوانية التي تقوم بها إيران و قال إن الصراعات الطائفية بدأت بعد الثورة الإسلامية في إيران .

وأكّد الجبير على أنه : إذا أرادت إيران أن يكون لها دور إيجابي في المنطقة فعليها نبذ "الإرهاب" وليس دعمه على حد وصفه.

من جانبه قال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد إن على إيران أن تحدد أي نوع من الجيران تريد.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

أمير الكويت يبعث رسالتين لأمير قطر والعاهل السعودي بشأن حل الأزمة الخليجية

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (غيتي)