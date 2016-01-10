الجبير: إذا لم تتوقف إيران عن دعم العنف فسنتصدى لها

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إنه إذا استمرت إيران على نهجها الداعم للعنف والإرهاب والطائفية فستواجه معارضة من الدول العربية .

وأضاف الجبير في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية لمناقشة الأزمة السعودية الإيرانية " ننظر في اتخاذ خطوات إضافية إذا استمرت إيران بأعمالها العدوانية" .

وشدد الوزير السعودي على أن المملكة بالتحالف مع العالم العربي تقوم بالتصدي للأعمال العدوانية التي تقوم بها إيران و قال إن الصراعات الطائفية بدأت بعد الثورة الإسلامية في إيران .

وأكّد الجبير على أنه : إذا أرادت إيران أن يكون لها دور إيجابي في المنطقة فعليها نبذ "الإرهاب" وليس دعمه على حد وصفه.

من جانبه قال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد إن على إيران أن تحدد أي نوع من الجيران تريد.