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التحالف العربي ينفي استخدام قنابل عنقودية في اليمن

10/1/2016

العميد أحمد عسيري المتحدث باسم التحالف

نفى التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم (الأحد) استخدام قنابل عنقودية في الضربات الجوية التي ينفذها في اليمن، وذلك بعد تقارير لمنظمة حقوقية والأمم المتحدة بهذا الشأن.

وقال الناطق باسم التحالف العميد الركن أحمد عسيري إن التحالف ينفي استخدام القنابل العنقودية في صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش اتهمت في تقرير أصدرته قبل ثلاثة أيام، التحالف العربي باستخدام قنابل عنقودية في غارات استهدفت صنعاء في السادس من الشهر الجاري.

وغداة تقرير المنظمة ومقرها نيويورك، أعلنت الأمم المتحدة تلقيها معلومات مثيرة للقلق عن استخدام هذه القنابل في قصف صنعاء.

وانتقد عسيري تقرير المنظمة معتبرا أنه تقرير ضعيف جدا، وأنه لم يتضمن أية أدلة، وأنه يتحدث عن نوع من القنابل العنقودية غير موجود في مخازن القوات السعودية، في إشارة إلى قنابل من نوع "سي بي يو-58".

وأكد عسيري أن 90% من غارات التحالف في صنعاء تستهدف منصات إطلاق الصواريخ التي يملكها الحوثيون وحلفاؤهم من القوات الموالية للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، مضيفاً أنه لا يمكن استخدام قنابل عنقودية ضد منصات لإطلاق صواريخ. 

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