ارتفاع حصيلة ضحايا غارة على سجن جبهة النصرة إلى 81

قتلى بسوريا

ارتفعت حصيلة قتلى سجن جبهة النصرة إلى 81 شخصا جراء غارة روسية استهدفت موقعا لجبهة النصرة يضم محكمة وسجنا في مدينة معرة النعمان في شمال غرب سوريا أمس السبت، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "ارتفعت حصيلة القتلى جراء الغارة الروسية على مبنى (تسيطر عليه) جبهة النصرة، يضم محكمة وسجنا في معرة النعمان في محافظة إدلب إلى 81 شخصا على الأقل، بالإضافة إلى عدد من الجرحى والمفقودين تحت الأنقاض".

وأورد المرصد في حصيلة سابقة ليل السبت مقتل 57 شخصا جراء هذه الغارة التي استهدفت المبنى الواقع قرب سوق شعبية في وسط معرة النعمان.

وتتوزع حصيلة القتلى الأخيرة وفق المرصد بين "52 مدنيا ومعتقلا و23 من عناصر جبهة النصرة بالإضافة إلى ستة من مقاتلي الفصائل كانوا داخل المحكمة".