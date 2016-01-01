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وفاة 5 مصريين غرقا في قارب بكفر الشيخ

31/12/2015

غرق قارب يحمل ركابا في النيل ووفاة 5 أشخاص على الأقل

قال سيد نصر محافظ كفر الشيخ  إن خمسة أشخاص على الأقل توفوا مساء الخميس عندما غرق قارب يستخدم في نقل الركاب بين ضفتي نهر النيل بالمحافظة الواقعة شمال غربي القاهرة. 

وأضاف محافظ كفر الشيخ إن عدد الركاب الذين كانوا على متن القارب الغارق ليس محددا ، لكنه أشار إلى أن القارب صغير الحجم ويسع لما بين 10 و12 راكبا على الأكثر، وأوضح أن القارب غرق خلال عبوره مجرى النيل من بلدة سنديون إلى قرية ديروط التابعة لمحافظة البحيرة على الضفة الأخرى من النهر. 

وعزا محافظ كفر الشيخ الحادث لسوء الأحوال الجوية ، حيث شهدت العديد من محافظات مصر اليوم سقوط أمطار غزيرة.

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