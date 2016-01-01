وفاة 12 مصريا على الأقل في حادث غرق قارب بنهر النيل

رجال انقاذ يبحثون عن ضحايا غرق قارب نهري في الجيزة – رويترز

قال السيد نصر محافظ كفر الشيخ بمصر اليوم الجمعة إن 12 شخصا على الأقل توفوا مساء يوم الخميس عندما غرق قارب صغير يستخدم في نقل الركاب بين ضفتي فرع نهر النيل بالمحافظة الواقعة شمال غربي القاهرة.

وأضاف المحافظ أن فرق البحث انقذت شخصين وحالتهما الصحية "شبه مستقرة".

وتابع أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة خلال الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة.

وكان القارب ينقل أشخاصا بين قرية سنديون التابعة لمحافظة كفر الشيخ وقرية ديروط التابعة لمحافظة البحيرة على الضفة الأخرى من النهر.

وقال المحافظ إنه لا يعرف حتى الآن إجمالي عدد الركاب الذين كانوا على متن القارب الغارق.

وأضاف نصر أن القارب ربما غرق بسبب الحمولة الزائدة بالإضافة إلى سوء الأحوال الجوية، وأشار إلى أن القارب صغير ويعمل بمجدافين وكان يسير في غير المواعيد المصرح فيها بنقل الركاب عبر النهر.

وتعرضت العديد من محافظات مصر يوم الخميس لرياح شديدة وسقوط أمطار غزيرة خاصة المحافظات الشمالية المطلة على البحر المتوسط ومن بينها كفر الشيخ.

وتتكرر حوادث النقل في مصر بسبب الإهمال والتراخي في تطبيق معايير السلامة.

وتوفي نحو 40 شخصا في يوليو تموز الماضي عندما غرق قارب جراء اصطدام صندل نهري به في نهر النيل بالقاهرة.