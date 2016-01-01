منح مالية من تركيا للطلاب السوريين على أراضيها

تريا تقرر منحة مالية للطلاب السوريين بجامعاتها

أعلنت الحكومة التركية عن فتح باب التسجيل للطلاب السوريين الدارسين في الجامعات التركية، لمنحة مالية قدرها 1200 ليرة سورية (نحو 410 دولار أمريكي) شهرياً، خلال أشهر الدراسة.

وأوضحت دائرة "دائرة أتراك الخارج والمجتمعات ذات القربى "التي تشرف عليها الحكومة التركية، بحسب الإعلان عبر موقعها على الإنترنت، أنَّها تهدف لأن يستكمل الطلاب السوريون، دراستهم الجامعية دون أن يعانوا من ضائقة مادية.

وبدأ موعد التقديم للمنحة المالية في 30 ديسمبر كانون أول الماضي، ومن المقرر أن يستمر حتى 11 يناير كانون الثاني الجاري.

وتم تحديد شروط للطلاب الذين تنطبق عليهم شروط التقديم، على الوجه التالي

–أن يكون الطالب سوري الجنسية، تنطبق عليهم صفة الحماية المؤقتة داخل تركيا

–أن يكون طالبا في أحد أقسام الجامعات التركية الحكومية، التي لا تقل سنوات الدراسة فيها عن أربع سنوات

–أن يكون مسجلا في الدوام النهاري، وأن يكون معدل درجاته 2 من 4 وما فوق ( 50 بالمئة ومافوق) أما الطلاب الجدد الذين لا معدل لهم، تقاس على أساس معدل الثانوية العامة، وينبغي أن لا يكون أقل من 50 بالمئة

–أن يكون الطالب غير مستفيد سابقا أو حاليًا من أي منحة حكومية أو من أي جهة رسمية أخرى.