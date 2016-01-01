مصر 2015.. شخصيات غابت وأخرى عادت ومرسي في "قلب الحدث"

الرئيس المعزول محمد مرسي (أرشيف)

غابت وجوه بارزة عن قلب المشهد المصري، خلال العام 2015 الذي انتهى أمس، بينما عادت أخرى للشأن العام ومنافسات الساحة السياسية، فيما بقي وجه واحد متصدرا عناوين الأحداث على مدار2015.

كانت أبرز الوجوه الغائبة 5 شخصيات، بينهم النائب العام السابق، "هشام بركات"، وأبرز الوجوه العائدة للشأن العام، "محمد البرادعي" نائب رئيس الجمهورية السابق، والناشط "وائل غنيم"، بجانب الرئيس المعزول "محمد مرسي" كوجه وحيد مازال يشغل الرأي العام المحلي والدولي، رغم حبسه على ذمة عدة قضايا وإصراره على شرعيته رئيساً للبلاد، وعزله من منصبه في 3 يوليو/ تموز 2013.

وجاءت الوجوه المصرية الغائبة والعائدة والباقية في المشهد، كالتالي:

أولا: وجوه غابت

غابت وجوه مصرية بارزة، إما لاغتيال، أو خسارة انتخابية، أو رفض قضائي، أو انتقاله لمنصب آخر، أو استقالته، وكان أبرزهم:

1- هشام بركات

النائب العام المصري السابق، رأس الهرم في جهاز النيابة العامة، تعرض لعملية اغتيال، في يونيو/ حزيران الماضي، عقب تفجير استهدف موكبه بالقرب من مكان سكنه شرقي القاهرة.

تولى بركات منصبه كنائب عام في 10 يوليو/ تموز 2013، وارتبط اسمه بمئات القضايا التي اتهمت فيها جماعة الإخوان المسلمين، وكان محل انتقادات حقوقية محلية ودولية، وشهد اغتياله الذي تبناه تنظيم الدولة إدانات دولية ومحلية.

2- عدلي منصور

كان في صدارة المشهد المصري، كأول رئيس مؤقت عقب الإطاحة بمحمد مرسي، في 3 يوليو/ تموز2013، ونفى مراراً أثناء توليه الرئاسة أن أحداً غيره يحكم مصر، ثم خفت ظهوره، بعد انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيساً للبلاد، في يونيو/ حزيران 2014، وعاد لمنصبه كرئيس للمحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية مصرية)، وما عاد يظهر إلا في مناسبات بروتوكولية، ولقاءات قليلة للغاية.

ومؤخرًا ظهر منصور في لقاء مع السيسي، وذهبت تقارير محلية نقلا عن مصادر لم تسمها إلى إمكانية تعيينه في مجلس النواب الذي يبدأ في العاشر من يناير الجاري، وهو ما رشحه لتولي رئاسة البرلمان، وفق أحاديث لاحقته مؤخرًا، غير أن قائمة ال28 نائبا التي أصدر السيسي قرارا بتعيينهم خلت من اسمه بعد إعلانه رفضه للمنصب البرلماني واحتفاظه بموقعة على قمة المحكمة الدستورية العليا.

3- حمدين صباحي

المرشح الرئاسي الوحيد، الذي واجه السيسي في انتخابات الرئاسة في عام 2014، وحلّ في المركز الثالث بعد حلول الأصوات الباطلة في المركز الثاني في نتائج شكك صباحي فيها وقتها.

وكان صباحي من أبرز معارضي مرسي، وتصدر في عهده صدارة المشهد السياسي مع مشاركته كأبرز قيادات جبهة الإنقاذ (تجمع سياسي معارض وقتها)، غير أنه غاب في عهد السيسي عن صدارة المشهد، وحاول مراراً تكوين ائتلافات وتدشين جبهات جديدة، غير أنه أخفق، ويظهر من وقت لآخر في مؤتمرات صحفية أو عبر تدوينات وتغريدات في مواقع التواصل الاجتماعي، ليست بزخم ظهوره في عهد "مرسي"، وإن كان أنصاره يعولون عليه في قيادة المعارضة المصرية.

4- أحمد عز

كتب العام 2015، غياباً قسرياً، لرجل الأعمال "أحمد عز"، أمين التنظيم في حزب الرئيس الأسبق "حسني مبارك"، في أكتوبر/ تشرين ثاني الماضي، مع رفض القضاء المصري الطعن بشأن استبعاده للمرة الثانية من خوض الانتخابات اليرلمانية المصرية .

ومنذ ذلك التوقيت، غاب "عز" سياسياً، بعد ظهور إعلامي في فبراير/ شباط الماضي، كان الأول له منذ الإطاحة بحزبه السياسي عقب ثورة يناير/ كانون ثاني 2011، ووقتها دعا خلال مقابلة تلفزيونية إلى "تحقيق أهداف الثورة" .

وبخلاف المشهد الاقتصادي الذي يسهم فيه "عز" عبر استثماراته في مجال الحديد، يبقى رجل نظام مبارك البارز، تحت متابعة محكمة جنايات القاهرة، كمتهم أخلي سبيله في قضية "الاستيلاء علي المال والإضرار العمد بأموال شركة حديد الدخيلة"، والذي تعاد فيها محاكمة عز و6 آخرين من قيادات وزارة الصناعة، بعدما ألغت محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون)، في ديسمبر/ كانون أول 2014، حكماً بحبسه وآخرين لمدة 10 سنوات.

5- عمرو موسى

الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية (2001-2011)، والرجل الذي ترأس لجنة الخمسين، التي قامت بوضع دستور 2012، وتم الاستفتاء عليه في يناير/ كانون الثاني 2014، والشخصية التي قابلت السيسي في مقر وزارة الدفاع (شرقي القاهرة)، في فبراير/ شباط الماضي، وكان أول من أعلن نية السيسي الترشح للرئاسة وترأس مبادرات داخلية لتشكيل ائتلاف انتخابي لم ينجح، وارتبط اسمه بزيارات خارجية ومقابلات مع هيئات وشخصيات دولية في العام 2014.

كل هذا الزخم، رشحه في تقارير محلية أن يكون اسمه ضمن أسماء مرشحة لمناصب عدة بينها مستشارً للسيسي، غير أن هذا لم يتم للآن، و ظل موسى طيلة عام 2015، غائباً عن المشهد، بعد الزخم الكبير الذي كان يحيطه وهو إحدى قيادات جبهة الإنقاذ الوطني التي دعت للإطاحة بمرسي في عام 2013.

وطرح اسمه ضمن قائمة التعيينات التي يقرها السيسي، ببرلمان مصر، والذي سينطلق في بداية عام 2016، ولكي يكون بمثابة عودة جديدة لموسى, لكنه لم يرد اسمه في قائمة المعينين بالبرلمان وعددهم 28 شخصا.

6- كمال الجنزوري

اسم لمع بصورة بارزة في عهد مبارك، كرئيس وزراء مصر، في فترة 4 يناير 1996 إلى 5 أكتوبر 1999، ثم اختفى عن الأنظار، وعاد بعد قيام ثورة يناير ليشكل حكومة لم تكمل العام، ومع نهاية 2014، بدأ يعمل على تشكيل قائمة انتخابية لخوض انتخابات مجلس النواب 2015، والتقى بعدد من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب، ووجهت لهم اتهامات نفاها بأنه يقود قائمة النظام، ثم اختفى بشكل كبير، وتشكلت قائمة مشابهة حملت اسم "في حب مصر" برئاسة الاستخباراتي السابق سامح سيف اليزل، وظهر مؤخرا أثناء التصويت في الانتخابات النيابة.

ثانيا: وجهان عادا للشأن العام

1- محمد البرادعي

من أبرز الذين مهدوا لثورة 25 يناير، وشغل منصب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ونائب رئيس الجمهورية ,ولم يمكث طويلاً في المنصب الأخير، وتقدم باستقالته في أغسطس/آب 2013 احتجاجاً على فض رابعة والنهضة والتعامل العنيف ضد المتظاهرين، وغادر إلى خارج مصر، واختفى تماماً ثم عاد وظهر في مقابلات صحفية ومحاضرات على فترات، وعلى منصة تويتر اختار العودة للتعليق على الشأن العام المصري من الخارج عبر تغريداته، وكان أبرزها دعوته لمقاطعة الانتخابات البرلمانية، وأخرى متعلقة بالانتقاد لتردي حقوق الإنسان بمصر وأبرزها الاختفاء القسري، الذي تنفيه الحكومة المصرية.

2- وائل غنيم

اقترن اسمه بمنصة الفيسبوك، التي اشتهر بها حين اقترن اسمه بصفحة "كلنا خالد سعيد" التي أسسها في يونيو 3010 , وحينما عرف كناشط إبان ثورة يناير، عاد وائل غنيم مجددًا للحديث عن الشأن العام المصري، وناقشت تدويناته وتغريداته الواقع المصري، وخاطبت الإخوان المسلمين و"مرسي"، كما قدّم اعتذاراً للمصريين عن "أخطائه في قراءة بعض الأحداث السياسية"، وشرح سبب الصمت في الفترة الماضية.

وقال غنيم إنه لم يوقع استمارة "تمرد"، ولم يشارك في تظاهرات الثلاثين من يونيو/ حزيران 2013، قائلاً: "لم أؤيد الانقلاب العسكري كما يدعي البعض ولم أفرح ببيان الجيش أيضاً".

ثالثًا: وجه في قلب الحدث

محمد مرسي

رغم الإطاحة به من منصبه، كرئيس للبلاد، في يوليو/ تموز 2013، إلا أن الرئيس المعزول "محمد مرسي" حافظ على وجوده في قلب الحدث المصري على مدار عام 2015، سواء في مظاهرات دعم الشرعية ورفض الانقلاب شبه اليومية، أو الأسبوعية، وبيانات المؤيدين والمعارضين للسلطات المصرية، وبالقدح، أو الخلاف حول شرعيته، أو بالبقاء في ساحة المحاكم المصرية كمتهم تتابع أخباره باستمرار محليا ودوليا.

ويحاكم مرسي الذي يحبس بشكل أساسي في سجن برج العرب (شمال) في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي "وادي النطرون" (حكم أولي بالإعدام)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عاماً)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عاماً)، بجانب اتهامه في قضيتي "إهانة القضاة"، و"التخابر مع قطر".

وفي 3 يوليو/ تموز 2013، أطاح قادة بالجيش المصري بمرسي من الحكم بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقا للدستور)، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلاباً عسكرياً" ويراها معارضوه "ثورة شعبية".