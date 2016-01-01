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فيديو.. وقف الحرب حُلم اللاجئين السوريين في 2016

1/1/2016

حل العام الجديد على العالم ولكل شعب أحلامه فشعوب تحلم بالاستقرار والازدهار وأخرى مشردة أقصى أمانيها العودة إلى أوطانها بعد وقف الحروب.

في اليوم الأول من العام الجديد تأمل عائلة لاجئ سوري في تركيا بانتهاء الحرب هذا العام والسماح لهم بالعودة إلى بلادهم.

ففي مخيم نيزيب للاجئين قرب بلدة غازي عنتاب جنوبي شرق تركيا، أعربت موني محمد علي عن أملها أن تنهي الجهود الدولية النزاع في سوريا.

وقال اللاجئة السوري من إدلب، 40 سنة، إنها قدمت إلى تركيا مع زوجها وأطفالها السبعة منذ أربع سنوات، وتعيش في مخيم نيزيب للاجئين من ثلاث سنوات ونصف.

وقال قريبها محمد الحسن، 22 سنة، الذي وصل إلى تركيا قبل تسعة أشهر، إن الوضع يتفاقم بشكل تدريجي كل عام.

ويقيم في مخيم نيزيب الواقع قرب الحدود التركية مع سوريا نحو 15 ألف لاجئ سوري، وينقسم إلى جزأين أحدها للصهاريج والاخر للخيام.

وتستضيف تركيا أكثر من 2 مليون لاجئ سوري وفقا للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتقدر إدارة الكوارث والطوارئ أن نحو 10 في المئة لجأوا إلى مخيمات اللجوء في أنحاء جنوب البلاد

 

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