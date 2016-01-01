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فيديو.. عداء مغربي يشارك في سباق ببرشلونة تحكمه الأساطير

1/1/2016

عبدالعزيز مرزوقي متخصص في سباق 3 آلاف متر موانع حيث شارك في هذه المسافة في ألعاب لندن الأولمبية 2012 باسم موطنه الجديد إسبانيا .

الرياضي البالغ من العمر 25 عاما بدأ حياته الرياضية في ألعاب القوى في بلده الأم المغرب حيث يطمح إلى محاكاة الابطال الأولمبيين سعيد عويطة وهشام القروج .

عويطة حقق ذهبية 5 آلاف متر في ألعاب لوس أنجليس عام 1984 بينما نجح القروج في الفوز بسباقي خمسة وعشرة آلاف متر في ألعاب أثينا 2004 .

وفي ليلة رأس السنة الجديدة شارك العداء المغربي الحاصل على الجنسية الإسبانية في السباق السنوي السابع عشر لمسافة عشرة كيلو مترات والمعروف باسم سباق " ناسوس ريس " أو سباق الأنف بمدينة برشلونة الإسبانية.

وشارك في السباق أكثر من أحد عشر ألفا و500 متسابق من ضمنهم نخبة من كبار الرياضيين أمثال مرزوقي المحترف رياضة ألعاب القوى .

وتقول الأساطير إن رجلا بعدة أنوف مشى في شوارع برشلونة في ليلة عيد السنة الجديدة .

ويعتقد الأطفال أن رجل الأنف لديه 365 أنف ، لذلك الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر له أنف واحدة لأنه اليوم الأخير في السنة .

ولم ينجح مرزوقي في الفوز بالسباق بعد أن حل في المركز الثالث بعد أن قطع المسافة في ثمان وعشرين دقيقة وست وخمسين ثانية .

 

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